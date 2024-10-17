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Antalya'da Yangın Zeytin Ağaçlarına Zarar Verdi

Antalya'da Yangın Zeytin Ağaçlarına Zarar Verdi
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Antalya'nın Aksu ilçesinde otluk ve çalılık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle zeytin ağaçlarına sıçradı. Yangın, itfaiye ve orman işçileri tarafından yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde otluk ve çalılık alanda çıkan yangında zeytin ağaçları zarar gördü.

Mandırlar Mahallesi'nde dumanlar çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otluk ve çalılık alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ormanlık alana ve zeytin bahçelerine sıçradı.

Yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı orman işçileri müdahale etti.

Mahallede yaşayan vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği alandaki bazı zeytin ağaçları zarar gördü.

Kaynak: AA / Ertuğrul Gün - Güncel

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