Haberler

Antalya'da Dairede Yangın: 6 Kişi Kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ANTALYA'da 4 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede çıkan yangında, apartmanda mahsur kalan 3 kişi, çevredekilerin getirdiği merdivenle, 3 kişi ise itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

ANTALYA'da 4 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede çıkan yangında, apartmanda mahsur kalan 3 kişi, çevredekilerin getirdiği merdivenle, 3 kişi ise itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Necip Nugay Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangını fark eden ev sahibi Fatma Rahat, büyüyen alevler ve yoğun dumanda, evdeki 2 torununu alıp dışarıya çıktı. Durumu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada alevlerin yükselmesi ve yoğun dumanın binayı kaplaması nedeniyle bazı kişiler, dairelerinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri gelene kadar mahalleli, çevreden buldukları merdiveni apartman duvarına dayayıp birinci katta mahsur kalan 3 kişiyi balkondan indirip kurtardı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri de kısa sürede adrese ulaştı. Yangın sırasında 2'nci katta dumandan etkilenip evlerinde mahsur kalan 3 kişi ise itfaiyenin merdivenli aracıyla balkondan alınıp güvenli şekilde indirildi. Dumandan etkilenen ev sahibi Fatma Rahat ile itfaiye tarafından kurtarılan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının çıktığı dairede büyük çapta hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

'ALEVLER ÇATI KATINA ULAŞSAYDI KURTULUŞ YOKTU'

Yangını görüp yardım etmek isteyen Turgut Kalkan, "Yoldan geçiyordum. Bağırtı duydum ve baktım ki kadın içeride kalmış. Perdenin yandığını gördüm ve bir anda her yere sıçradı. Apartman önünde bulunanları çektim. O esnada 2 dakika sürmeden alevler her yere sıçradı. Ben de hemen itfaiye ve polisi aradım. Dumandan etkilenenler oldu. Kadın ve torunları hemen dışarı çıktı. Bazı mahsur kalanları da itfaiye ekibi kurtardı. Alevler çatı katına ulaşsaydı hiç kurtuluş yoktu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak

Trump'tan dünyayı tedirgin eden mesaj! Bugünü işaret etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den Putin'i sevindirecek bir adım daha

ABD'den Putin'i sevindirecek bir adım daha
Trafikte hız limitleri ve cezalar sil baştan değişti! Yüzde 10 toleransı kalktı

Trafikte hız limitleri ve cezalar sil baştan değişti
Achraf Hakimi'den eski eşine büyük şok

Hakimi'den eski eşine büyük şok
Sürpriz aşk belgelendi: Daha fazla kaçamadılar

Daha fazla kaçamadılar
ABD'den Putin'i sevindirecek bir adım daha

ABD'den Putin'i sevindirecek bir adım daha
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk

İran'dan Kürt kartını oynamak isteyen Trump'a karşı hamle
Tarihin en büyük göçü! Beyaz yakalar akın akın ülkeyi terk ediyor

Tarihin en büyük beyaz yaka göçü başladı