Antalya'da Yangın Kontrol Altında, Mücadele Devam Ediyor

Antalya'da Yangın Kontrol Altında, Mücadele Devam Ediyor
Antalya'nın Alanya ilçesinde Aliefendi ve İspatlı mahallelerindeki yangın kontrol altına alındı. Ancak Yaylakonak Mahallesi'nde devam eden yangın için mücadele sürüyor. 30 ev tahliye edildi, karadan ve havadan söndürme çalışmaları yapılıyor.

2 MAHALLEDE YANGIN KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Alanya ilçesinde Aliefendi Mahallesi'nde çıkıp, İspatlı'ya da sıçrayan yangın tamamen kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarına başlandı. Aliefendi'den Kargıcak Mahallesi'ne sirayet eden yangının da kısmen kontrol altına alındığı, bazı bölgelerde soğutma çalışmalarına başlandığı öğrenildi. Bu bölgelerde yarın hasar tespitine geçileceği kaydedildi.

3 MAHALLEDE ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Yaylakonak Mahallesi'nde dün akşam çıkıp, rüzgarın etkisiyle önce Şıhlar, ardından Kocaoğlanlı mahallelerine sıçrayan yangın ise devam ediyor. Özellikle Şıhlar'da yoğun etki gösteren yangın nedeniyle tahliye edilen ev sayısı, 30'a yükseldi. Yangın bölgesinde karadan ve havadan söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Özellikle helikopterlerin su aldığı havuzlara beton mikserleri ve tankerlerle su takviyesi yapıldı. Diğer yandan Şıhlar Mahallesi'ndeki Çobankoca mezarlığındaki ağaçlar yandı, mezar taşlarından bazılarının zarar gördüğü görüldü.

