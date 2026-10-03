Antalya'da yağış altında Konyaaltı Sahili'nde vatandaşlar denize girdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ANTALYA'da etkili olan yağışa aldırış etmeyen vatandaşlar Konyaaltı Sahili'nde denize girdi. Sahilde yürüyüş yapanlar, evcil hayvanlarını gezdirenler ve denizi izleyenler de yağış altında vakit geçirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yerel ve gök gürültülü sağanak tahmininde bulunduğu Antalya'da yağış etkisini gösterdi. Kent genelinde aralıklarla yağış devam ederken, Konyaaltı Sahili'ne gelenler ise yağmurlu havaya aldırış etmeden denize girdi. Durgun ve dalgasız denize girenler bir süre yüzdü. Sahil bandında yürüyüş yapanlar, evcil hayvanlarını gezdirenler, sahil bandında denizi izleyenler ve balık tutmaya çalışanlar olduğu da görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı