Antalya'da yağış altında Konyaaltı Sahili'nde vatandaşlar denize girdi

Antalya'da yağış altında Konyaaltı Sahili'nde vatandaşlar denize girdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak tahmininde bulunduğu Antalya'da yağış etkisini gösterdi. Konyaaltı Sahili'ne gelen vatandaşlar yağışa aldırış etmeden denize girerken, sahilde yürüyüş yapanlar, evcil hayvanlarını gezdirenler ve balık tutanlar da görüldü.
ANTALYA'da etkili olan yağışa aldırış etmeyen vatandaşlar Konyaaltı Sahili'nde denize girdi. Sahilde yürüyüş yapanlar, evcil hayvanlarını gezdirenler ve denizi izleyenler de yağış altında vakit geçirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yerel ve gök gürültülü sağanak tahmininde bulunduğu Antalya'da yağış etkisini gösterdi. Kent genelinde aralıklarla yağış devam ederken, Konyaaltı Sahili'ne gelenler ise yağmurlu havaya aldırış etmeden denize girdi. Durgun ve dalgasız denize girenler bir süre yüzdü. Sahil bandında yürüyüş yapanlar, evcil hayvanlarını gezdirenler, sahil bandında denizi izleyenler ve balık tutmaya çalışanlar olduğu da görüldü.