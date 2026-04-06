Antalya'da tur minibüsüyle otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde VIP tur minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, yolda kaza nedeniyle kısa süreliğine kapanma yaşandı.

Antalya-Alanya D-400 karayolu DSİ mevkisinde, Ramazan Dağ yönetimindeki 07 BRM 929 plakalı VIP tur minibüsü ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 YT 009 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobil, yol ortasındaki bankete kadar sürüklendi.

Kazanın ardından otomobilde yolcu olarak bulunan Osman Y. ile tur minibüsünde yolcu olarak bulunan ismi öğrenilemeyen kadın yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan Osman Y, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Osman Y, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tur minibüsünde ayağından yaralanan kadın ise başka bir ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle kısa süreliğine kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından tek şeritten ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Servet Tümer
