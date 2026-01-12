Haberler

'Şafak 07 Huzur 01' operasyonu: 10 gözaltı

Güncelleme:
Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA'da 20 adrese düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü birimlerince Kepez ilçesinde 20 ayrı adrese yönelik 40 ekip, 150 personelin katılımıyla eş zamanlı 'Şafak 07 Huzur 01' adı verilen operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 166 adet tabanca fişeği, 43 adet tüfek kartuşu, 505 adet sentetik uyuşturucu hap, 37 gram taş kokain ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Haber- Kamera: Göktan CANAZ/ANTALYA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
