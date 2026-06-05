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Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

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Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı, 7'si tutuklandı.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Finike'nin Turunçova ve Yuvalı mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ettikleri ya da ticaretini yaptıkları" iddiasıyla 15 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.T, İ.K, S.U, Z.S, E.K, E.K. ve T.T. tutuklandı.

Diğer 8 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ali Karataç
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