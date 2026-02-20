Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Döşemealtı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, jandarma tarafından yapılan aramalarda 1105 adet sentetik hap ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı ve adli tahkikat başlatıldı.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Döşemealtı ilçesinde 2 şüphelinin evinde arama yapıldı.
Aramalarda, 1105 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: AA / Fatih Hepokur