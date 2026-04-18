Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Antalya'nın Kepez ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, 1 kilo 200 gram kokain ele geçirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda Kepez ilçesinde bir şüphelinin ikameti ve işyerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 200 gram kokain ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Fatih Hepokur