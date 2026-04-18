Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Kepez ilçesinde bir şüphelinin ikameti ve işyerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 200 gram kokain ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.