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Aksu'da 1 Ton Sağlıksız Gıda Ele Geçirildi

Aksu'da 1 Ton Sağlıksız Gıda Ele Geçirildi
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Antalya'nın Aksu ilçesinde bir soğuk hava deposunda son kullanma tarihi geçmiş, ambalajı bozulmuş ve etiketsiz 1 ton gıda ürünü ele geçirildi. İşletmeye ceza kesilirken ürünler imha edilmek üzere toplandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde, son tüketim tarihi geçmiş, ambalajı bozulmuş ve ürün içeriği ile üretim tarihine ilişkin etiket bilgileri bulunmayan 1 ton gıda ürününe el konuldu.

Aksu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çamköy Mahallesi'nde bir işletmeye ait soğuk hava deposunda denetim yaptı.

Soğuk hava deposunda tavuk ürünleri, hazır döner, salam ve sucuklardan oluşan yaklaşık 1 ton ürün tespit edildi. Yapılan kontrollerde bazı ürünlerin son tüketim tarihlerinin geçtiği, bazılarının ambalajlarının bozulduğu, bazı ürünlerde ise ürünün ne olduğunu ve ne zaman üretildiğini gösteren etiket bilgilerinin bulunmadığı belirlendi.

İşletme hakkında Zabıta Müdürlüğü ve Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından gerekli cezai işlemler uygulandı. El konulan yaklaşık 1 ton ürün, Aksu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından işletmeden alınarak imha edilmek üzere toplandı.

Aksu Belediyesi Zabıta Müdürü Kaan Aydın, yaptığı açıklamada, vatandaşın sağlığını tehdit edebilecek, son tüketim tarihi geçmiş, ambalajı bozulmuş veya gerekli etiket bilgilerini taşımayan ürünlerin satışına izin vermeyeceklerini belirtti.

Kaynak: AA
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