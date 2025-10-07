Haberler

Antalya'da Ulaşım Güvenliği İçin Sinyalizasyon Sistemlerinde Yenileme Çalışmaları

Güncelleme:
Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşım güvenliğini artırmak amacıyla sinyalizasyon sistemlerinde bakım ve yenileme çalışmaları başlatıyor. Trafik akışının verimli hale getirilmesi ve güvenliğin artırılması hedefleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşım güvenliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla sinyalizasyon sistemlerinde bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Trafik Şube Müdürlüğü ile Ulaşım Denetleme ekipleri, trafik akışının daha verimli bir şekilde sağlanabilmesi için sinyalizasyon sistemlerinde kapsamlı yenileme çalışması başlattı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında İl Sağlık, Defterdarlık ve Köroğlu kavşaklarındaki sistemlerin bakım, onarım ve yenileme işlemleri gerçekleştiriliyor.

Güncellemelerle birlikte, yayaların ve sürücülerin güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
