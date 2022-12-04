Antalya'da Türk ikamet izni alan firmadan akılalmaz reklam! Kimliğe koydukları fotoğraf olay oldu

Antalya'da Türkiye'de ikamet izni alınmasına yardımcı olan bir firma tarafından hazırlanan reklam akıllara durgunluk verdi. Örnek kimlikte dünyaca ünlü sanatçı Angelina Jolie'nin fotoğrafına yer veren firmanın bu hamlesi, bölgedeki turistlerin gözünden kaçmadı.

Antalya'da yabancı vatandaşların ikamet almasına yardımcı olmak için hizmet veren bir firmanınreklam için Angelina Jolie'nin kimliğini kullanması sosyal medyada gündem oldu.

JOLİE'NİN BİLGİLERİNİ YAZDILAR

Bir Rus turistin Antalya'da kaydettiği görüntülerde, bir firma ikamet hizmeti verebilmek için Türkiye Cumhuriyeti kimliğini ünlü oyuncu Angelina Jolie'nin bilgileriyle doldurdu. Reklam'da Angelina Jolie'nin Türk vatandaşlığına geçtiğine dairkimlik bilgilerine yer verildi.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

O anları videoya kaydeden Rus turist gülmekten kendini alamadı. Söz konusu video sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.