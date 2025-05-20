Antalya'da Türk Halk Müziği Korosu Konseri

Antalya'da Türk Halk Müziği Korosu Konseri
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Antalya'da adliye personelinden oluşan Türk Halk Müziği Korosu, Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verdi. Şef Can Dursun'un yönettiği konserde çeşitli koro ve solo parçalar seslendirildi.

Antalya'da adliye personelinden oluşan Türk Halk Müziği Korosu konser verdi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Şef Can Dursun yönetiminde koro ve solo parçalar seslendirildi.

Konser sonrası Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, koro şefi Dursun'a çiçek takdim etti.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, protokol üyeleri ve adliye çalışanları katıldı.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Güncel
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