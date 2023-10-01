Antalya'da traktör ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında traktör ile çarpışan motosiklet sürücüsü genç yaşamını yitirdi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazaya karışan traktör sürücüsü ise polis merkezine teslim oldu.

Antalya'da traktör ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

20 yaşındaki Yusuf olay yerinde hayatını kaybetti, traktör sürücüsü gözaltına alındı

ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde traktör ile çarpışan motosiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Ermenek Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen Bilgilere göre, 48 YZ 185 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan Yusuf Çınar (20), yolun karşısına geçmek isteyen ve 70'li yaşlarda olduğu değerlendirilen M.K. idaresinde plakası belirlenemeyen traktör ile çarpıştı. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinde Yusuf Çınar'ın Hayatını Kaybettiği belirlendi. Kazayı duyup gelen yakınları ise büyük üzüntü yaşadı. Kaza sonrası Olay yerinden ayrılan M.K ise polis merkezine gidip teslim oldu. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.