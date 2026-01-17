Haberler

Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü, kaskını kız arkadaşı takmış

Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü, kaskını kız arkadaşı takmış
Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu Kadir Akbulut hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Kadir Akbulut (33) hayatını kaybettiği kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde; Akbulut'un motosikleti ile otomobile yandan çarpıktan sonra Melike Deniz'in araç üstünden havaya savrulup düştüğü ve çevredekilerin yardım etmeye çalıştığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
