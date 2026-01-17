Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü, kaskını kız arkadaşı takmış

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Kadir Akbulut (33) hayatını kaybettiği kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde; Akbulut'un motosikleti ile otomobile yandan çarpıktan sonra Melike Deniz'in araç üstünden havaya savrulup düştüğü ve çevredekilerin yardım etmeye çalıştığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel