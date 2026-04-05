Antalya'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

R.U.'nun (19) kullandığı 09 NC 159 plakalı otomobil, Sülekler Mahallesi'nde yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerinde jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçta bulunan Abdullah Ç. (17) ile Kemal Y.'nin (14) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan sürücü R.U. ve araçta bulunan M.S. (15) ise hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sezen Gürbüz
