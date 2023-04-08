ANTALYA'DA TRAFİK KAZASI 2 ÖLÜ, 2 YARALI

Antalya'da otomobilin üst geçit beton direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri kimliği öğrenilemeyen yabancı uyruklu kadın ile sürücü Süleyman Bayram (27) hayatını kaybetti, 2 yabancı uyruklu kadın da ağır yaralandı.

Antalya'da otomobilin üst geçit beton direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri kimliği öğrenilemeyen yabancı uyruklu kadın ile sürücü Süleyman Bayram (27) hayatını kaybetti, 2 yabancı uyruklu kadın da ağır yaralandı.

Kaza, gece saat 03.00 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Süleyman Bayram idaresindeki 34 FIV 291 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin orta refüjdeki beton direğine çarparak savruldu. Savrulmanın etkisiyle otomobil parçalanırken, kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte kaza bölgesine çok sayıda polis, sağlı ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kaza yerinde sürücü Süleyman Bayram ve kimliği tespit edilemeyen yabancı uyruklu kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta ağır yaralanan Kırgız uyruklu Datkaiym Asyrkulova (23) ve Polonya uyruklu Magdalena Majewska (28), tedavileri yapılmak üzere ambulanslarla hastaneye götürüldü. Hayatını kaybedenlerin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.