Antalya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Korkuteli- Bucak karayolu Garip Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Havva Akgün (68) yönetimindeki 07 GKA 10 plakalı hafif ticari araç, kavşakta Harun Dündar (55) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücü Havva Akgün yaşamını yitirirken, otomobil sürücüsü Harun Dündar, yanında bulunan Muammer Akkoç ve Ali Kibrit yaralandı. Yaralılar Korkuteli Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi olurken, yaşamını yitiren Havva Akgün'ün cansız bedeni ise otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.