Antalya'da Tiyatro Günleri Başarıyla Tamamlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Avukat Soner Ustaoğlu Tiyatro Günleri, Antalya Barosu Yırtık Cüppe Tiyatro Topluluğu'nun sahnelediği 'Kaç Baba Kaç' oyunu ile sona erdi. Etkinlikte çeşitli baroların tiyatro toplulukları sahne aldı.

Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen Avukat Soner Ustaoğlu Tiyatro Günleri, Antalya Barosu Yırtık Cüppe Tiyatro Topluluğunun sahnelediği "Kaç Baba Kaç" isimli oyunla son buldu.

Muratpaşa Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya Barosu işbirliğiyle 19-24 Haziran'da düzenlenen tiyatro günleri etkinliğine sanatseverler ilgi gösterdi.

Tiyatro günlerinde Antalya, Bursa, İzmir, Diyarbakır ve Eskişehir barolarının tiyatro toplulukları, her akşam Türkan Şoray Kültür Merkezi sahnesinde sanatseverlerle bir araya geldi.

Etkinlikte, perde Antalya Barosu Tiyatro Topluluğunun sahnelediği "Jüri" isimli oyunla 19 Haziran'da açıldı.

20 Haziran'da Bursa Barosu Tiyatro Advocato "Bir Efes Masalı", 21 Haziran'da ise İzmir Barosu Tiyatro Topluluğu "Bir Kadın, Bir Düş, Bir Oyun" adlı oyunlarıyla sahne aldı.

Tiyatro günleri, Antalya Barosu Yırtık Cüppe Tiyatro Topluluğunun sahnelediği "Kaç Baba Kaç" isimli oyunla sona erdi.

Kaynak: AA / Emine Zehra Ünal - Güncel
Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar

Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın açıklamasına rağmen NATO bildirisinde 5. madde vurgusu

Trump'ı görmezden geldiler! Liderler o maddeye bağlılığını yineledi
Osayi Samuel, kız arkadaşını polise şikayet etti! İşte nedeni

Osayi Samuel kız arkadaşını polise şikayet etti! Suçlama çok ciddi
İsrail'in 'öldürdük' dediği İranlı komutan Tahran'daki kutlamalarda görüntülendi

İsrail'in uykularını kaçıracak fotoğraf! Kutlamalarda ortaya çıktı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid'de aşka geldi

Ünlü çift sokak ortasında aşka geldi!
Emre Altuğ'dan aşk itirafı

Emre Altuğ'dan sürpriz aşk itirafı!
Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin

Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin
İsrail ordusundan panik yaratan yanlış alarm

İsrail ordusundan panik yaratan çağrı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.