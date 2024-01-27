Antalya'da Teras Katında Çökme: Bir Kişi Yaralandı

ANTALYA'da Neriman A., oturduğu teras katında tadilat yaparken, çöken ahşap çatının altında kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Neriman A., hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Kanal Mahallesi 4714 sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın teras katında meydana geldi. Teras katında oturan Nermin. A. ve ismi öğrenilemeyen eşinin tadilat yaptığı sırada çatıda çökme meydana geldi. Çökmeyle beraber Neriman A., kalas yığınlarının altında kaldı. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri Nermin A.'yı sıkıştığı yerden çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı Nermin A., bölgeye yakın olan özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından tadilat aşamasındaki terasta bulunan inşaat malzemeleri dikkat çekti. Polis ekiplerinin olayla ilgili araştırmaları devam ediyor.