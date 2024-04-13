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Antalya'da teleferik kazasında mahsur kalanların kurtarılma çalışmaları devam ediyor

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Antalya Valiliği, kentteki teleferik kazası nedeniyle havadaki kabinlerde mahsur kalanlardan 87'sinin kurtarıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 04.40 itibarıyla 14 kabindeki 87 vatandaşın ekiplerce tahliye edildiği belirtildi.

Tahliye edilen 6 kişinin ambulansla hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, "Havada asılı şekilde bulunan 10 kabinde tahliye çalışmaları devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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