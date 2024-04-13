Antalya'da teleferik kazası: 137 kişi tahliye edildi, 29 kişi için çalışmalar devam ediyor

Antalya Valiliği, Konyaaltı'nda meydana gelen teleferik kazasının ardından teleferik kabinlerinde mahsur kalanların durumuna ilişkin açıklama yaptı. Valilik, saat 11.45 itibarıyla 19 kabinde 137 kişinin tahliye edildiğini, 5 kabinde 29 kişinin tahliye çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.

Antalya Valiliği, X hesabından yaptığı açıklamada; Konyaaltı'da dün akşam saatlerinde meydana gelen teleferik kazasına ilişkin gelişmelerle ilgili bilgi verdi. 5 kabinde 29 kişinin tahliye çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TEDAVİLERİNİN ARDINDAN 7 KİŞİ TABURCU EDİLMİŞTİR"

"Tünektepe Teleferik Kazasında Saat 11: 45 itibari ile 19 kabindeki 137 kazazede (56 kişi havadan helikopter ile) ekiplerimizce tahliye edilmiştir. Tahliye edilenlerden 9 kişinin ambulans ile hastaneye sevki gerçekleşmiştir. Tedavilerinin ardından 7 kişi taburcu edilmiştir. Havada asılı şekilde bulunan 5 kabinde 29 kişi için tahliye çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."