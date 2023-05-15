Antalya'da tatil yapan turist çiftin 6 aylık bebeği öldü

Antalya'da tatil yapan İngiliz turist çiftin fenalaşan 6 aylık bebeği, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde tatil yapan İngiliz aile, 6 aylık bebekleri Elizabeth Coffey'in nefes alıp vermekte zorlandığını fark edince otel çalışanlarından yardım istedi.

Durumun bildirilmesi üzerine otele sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibince, hastaneye kaldırılan bebek kurtarılamadı.

Bebeğin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.