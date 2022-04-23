Antalya'da tartıştığı oğlu tarafından öldürüldüğü iddia edilen babanın cenazesi yakınlarına teslim edildi - Haberler

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Antalya'da tartıştığı oğlu tarafından öldürüldüğü iddia edilen babanın cenazesi yakınlarına teslim edildi

AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Antalya'da tartıştığı oğlu tarafından öldürüldüğü iddia edilen babanın cenazesi yakınlarına teslim edildi

Antalya'da evlatlık verdiği oğlu tarafından öldürüldüğü iddia edilen babanın cenazesi adli tıptaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da evlatlık verdiği oğlu tarafından öldürüldüğü iddia edilen babanın cenazesi adli tıptaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Dün gece Güzeloba Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda eskiden kokoreç dükkanı olarak faaliyet gösterilen barakada yaşayan Mehmet Fuat Saral (61), bebekken başka aileye evlatlık verdiği oğlu M.A.Y. ile tartıştı.

Alkollü oldukları öne sürülen baba ve oğlunun tartışmasının kavgaya dönüşmesi üzerine M.A.Y, darbettiği babasını sert cisimle vurarak öldürdü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı.

Yakınları tarafından alınan Saral'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Güzeloba Mahallesi, Mehmet Fuat, Antalya, Güncel, Haberler

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