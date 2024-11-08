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Antalya'da Tarihi Mağaraya Yakın Kalker Ocağı Genişleme Başvurusu Reddedildi

Antalya'da Tarihi Mağaraya Yakın Kalker Ocağı Genişleme Başvurusu Reddedildi
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Antalya'da bulunan ve Bizans Dönemi'ne tarihlenen Karaindibi Mağarası'na yakın bir kalker ocağının genişleme başvurusu, çevresel zararlar ve tarihi mirasın korunması gerekçesiyle reddedildi. Geyikbayırı Yaşam Platformu, mağaranın korunması için imza kampanyası başlattı ve başarıyla sonuçlandılar.

ANTALYA'da genişleme başvurusu yapan kalker ocağının genişleme sınırı, bölgede Bizans Dönemi'ne tarihlenen ve aşı boyasıyla yapılan geyik, karaca figürleri ile yazıtın yer aldığı Karaindibi Mağarası'na dayandı. Proje tanıtım dosyasında her patlatma için 120 kilogram dinamitin kullanılacağı ocağın başvurusu, reddedildi.

Konyaaltı ilçesi Hacısekiler Mahallesi'ndeki vadide bulunan ve 1997 yılında duvarlarında resimler ve yazıtlar olan Karaindibi Mağarası, kültür envanterine kaydedildi. O tarihten itibaren bir çalışma yapılmayan mağaranın yakınına 2006 yılında, kalker ocağı ruhsatı verildi. Yerleşime 355 metre uzaklığa ve Antalya semenderinin yaşam alanına yakını kurulan ocak, 18 yılda 5 kez faaliyet artırımı yaptı.

120 KİLOGRAM DİNAMİTLE PATLATMA

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna gerek duyulmadan yapılan genişleme çalışmaları sonucunda ocağın faaliyetleri, Bizans Dönemi'ne tarihlenen binlerce yıllık mağaraya yaklaştı. Son olarak ocağın genişlemesi için geçen ay bir başvuru daha yapıldı. 67 bin 400 metrekare genişlemenin planlandığı alan, başvurunun kabulü halinde mağaraya 150 metre kadar yaklaşacak. Son başvuru dosyasında, ocakta her patlatma işleminde 120 kilogram dinamit kullanarak, ayda 5 patlatma yapılacağı belirtildi.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Başvurunun ardından Geyikbayırı Yaşam Platformu, ocağın genişlemesinin çevreye ve tarihi mağaraya zarar vereceği gerekçesiyle genişlemenin onaylanmaması için ilgili kurumlara başvurdu. Mağarada bulunan geyik resimlerinin dünya kültür mirası açısından korunması gereken bir hazine olduğunu belirten platform üyeleri, ocağın genişlemesine karşı imza kampanyası da başlattı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün ÇED raporuna yönelik olumsuz görüşleri nedeniyle proje iptal edildi. Proje tanıtım dosyası da iade edildi.

'BU KEZ BAŞVURUSU REDDEDİLDİ'

Diğer yandan kampanyayı yürüten Geyikbayırı Yaşam Platformu, iptal kararının ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu başarı, tam bir dayanışma ve iş birliğinin sonucudur. Bu zafer, dayanışmanın ve kolektif çabanın açık bir örneğidir. Kampanyamızın her aşamasında birlikte hareket ettik. Verilen dilekçeler, düzenlenen toplantılar ve daha sayısız emek sayesinde, 2006'dan bu yana her kapasite artışı başvurusu kabul edilen firmanın bu kez başvurusu reddedildi. Birlikte çok daha güçlüyüz ve doğamızı korumak için mücadelemize devam edeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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