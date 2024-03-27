Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Tarihi Evler Ekolojik Turizme Kazandırılıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Akseki, Gündoğmuş ve İbradı ilçelerindeki tarihi evlerin ekolojik turizme kazandırılması için çalışmalara başlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, doğası, karakteristik mimarileri, iklimi, tarihi dokuları ve zengin kültürel yapılarıyla öne çıkan üç ilçedeki konutların turizm amaçlı kullanımına ilişkin yönetmelik çerçevesinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bölgeyi ziyaretinde, tarihi evlerin korunması ve bunların kültür turlarında değerli konaklama tesisi olarak kullanılmasını gündeme getirmesinin ardında başlatılan çalışmayla vatandaşa mülklerini ev pansiyonculuğu kapsamında nasıl kullanabilecekleri anlatıldı.

Kullanılmasına imkan sağlanan evlerin, bu çalışmayla korunması ve restore edilmesi de amaçlanıyor. Yapılan yatırımlar, verilen hibeler ve eğitimlerle bölgenin alternatif turizmin merkezi olması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2023'te İbradı ve Akseki'deki tarihi evlere, proje ve uygulama yardımı olarak yaklaşık 20 milyon lira hibe sağlandı. Ayrıca bu ilçelerde sokak sağlıklaştırma çalışmaları için 24 milyon lira yatırım gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı işbirliğinde, daha önce ekolojik turizm potansiyeline sahip ilçelerde hizmet kalitesinin artırılması amacıyla bölgede faaliyet gösteren turizm işletmecileri ve personeline de eğitim verildi.

Katılımcılar, ekolojik turizm, girişimcilik, konaklama ve ev pansiyonculuğu, konaklamada hizmet kalitesi, ekolojik turizm destinasyonu yönetimi ve doğru örgütlenme, sürdürülebilir eko turizmin kritik unsurları konularında bilgilendirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Gündoğmuş Antalya Kültür Turizm Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gökçe Can kimdir? Zafer Partisi Erzincan- Kemah Belediye Başkan adayı Gökçe Can kaç yaşında, nereli? Cengiz Türk kimdir? Zafer Partisi Erzincan- Merkez Belediye Başkan adayı Cengiz Türk kaç yaşında, nereli? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 27 Mart Euro kaç lira? Karabük Üniversitesi yabancı öğrencilere ne zorunluluğu getirdi? Karabük Üniversitesi'nin kararı ne? Üstün Dönmez kimdir? CHP Manisa Kırkağaç Belediye Başkan Adayı Üstün Dönmez Kaç yaşında, nereli? Dolar bugün ne kadar? 27 Mart Dolar kaç TL? Güncel dolar kuru! İbrahim Büke kimdir? CHP Manisa Gördes Belediye Başkan Adayı İbrahim Büke Kaç yaşında, nereli? Cem Aykan kimdir? CHP Manisa Gölmarmara Belediye Başkan Adayı Cem Aykan Kaç yaşında, nereli? DEM Parti Nevşehir Avanos Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Nevşehir Avanos adayı Ömer Dündar kimdir? DEM Parti Muş Varto Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muş Varto adayı Giyasettin Aydemir kimdir? DEM Parti Muş Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muş Merkez adayı Sırrı Söylemez kimdir? Ahmet Demir kimdir? Zafer Partisi Elazığ- Sivrice Belediye Başkan adayı Ahmet Demir kaç yaşında, nereli? Furkan Sağman kimdir? Zafer Partisi Elazığ- Palu Belediye Başkan adayı Furkan Sağman kaç yaşında, nereli? Muhammet Özdemir kimdir? Zafer Partisi Elazığ- Maden Belediye Başkan adayı Muhammet Özdemir kaç yaşında, nereli? Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi tarihte? Kadir Gecesinde ne oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title