Hastaneye yetişemeyen kadın, takside doğurdu - Haberler

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Hastaneye yetişemeyen kadın, takside doğurdu

İhlas Haber Ajansı - İsa Akar - Güncel
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Antalya'da hamile kadının bindiği takside hastane önünde doğum yaptığı anlar ve yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Doğum sonrası hemen sedyeyle hastaneye alınan anne ve bebeğin, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde yaşayan 31 yaşındaki hamile Samara Satılmış, sabah saatlerinde sancısı artınca hastaneye gitmek için eşi Burak Satılmış ile taksiye bindi. Özel bir hastaneye doğru yola çıkan kadının sancıları yolda şiddetlendi ve doğum başladı.

Hastaneye ulaştırılan kadının doğumu, taksiden indirilmesinin tehlikeli olabileceği için ebe ve hemşireler tarafından araçta gerçekleşti. Bebeğe 'Melek Ayşe' ismi verildi. Tüm bu yaşananlar ise hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hastanenin taksinin önüne geldiği anlar, personellerin koşturması, sedyenin getirilmesi ve sağlık çalışanların mücadelesi kameralarca kaydedildi. Ayrıca bebeğin sağlık çalışanının kucağında, annenin sedye ile hastaneye alındığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Takside doğum sırasında yaşanan telaş kamerada

Sorumlu Hemşire Aleyna Aydoğan, hastaları Satılmış'ın takside doğum yapmak zorunda kaldığını belirterek, "Hastamızın sabah sancıları artınca taksi ile hastanemize geliyor. Fakat hastamız hastaneye ulaştığı zaman doğum başlamış. Dışarıda olan ekip arkadaşlarım ve ebelerimiz duruma bakarak doğumun başladığını fark ediyorlar. Bebeği riske atmamak yerine hastanede doğumu gerçekleştiriyorlar. Bebeğimiz 3.5 kilogram dünyaya geldi. Bebeğimiz de annemiz de çok sağlıklı bizim için en önemli olan şey bu" dedi.

İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Güncel

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