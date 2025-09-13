Antalya'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Mehmet Bardak'ın kullandığı otomobil takla attı. Ağır yaralanan sürücü hastanede yaşamını yitirdi.
Akyar Mahallesi'nde, Mehmet Bardak'ın (33) kullandığı 07 EEY 76 plakalı otomobil takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Sezen Gürbüz - Güncel