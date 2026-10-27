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Antalya'da surlarda mahsur kalan 3 Rus turist, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Antalya'da surlarda mahsur kalan 3 Rus turist, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Antalya'da dün akşam saatlerinde Alanya Kalesi surlarına mahsur kalan Rus uyruklu 3 turist, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Turistlerin durumunun iyi olduğu belirtildi.

ANTALYA'da Alanya Kalesi surlarına mahsur kalan Rus uyruklu 3 Turist, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Antalya'da dün akşam saatlerinde Alanya Kalesi'nin surlarına çıkan Rus uyruklu Andreeva A., Alexandr A. ve Sofia A., inemeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu mahsur kalan 3 turist kurtarıldı. Turistlerin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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