Haberler

Antalya'da "Sürdürülebilirlik Akademisi" çalışmaları başladı

Antalya'da 'Sürdürülebilirlik Akademisi' çalışmaları başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da, sürdürülebilirlik konularının ele alındığı 'Sürdürülebilirlik Akademisi' eğitim programı düzenlendi. Programda, kimyasal mücadelelerin azaltılması ve biyolojik yöntemlerin kullanımı üzerinde duruldu.

Antalya'da, "Sürdürülebilirlik Akademisi"nin (SustainAntalya) ilk eğitim programı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Lara Turizm Yatırımcıları Birliği (LATUYAB) işbirliğinde hayata geçirilen akademinin kentteki bir otelde düzenlenen ilk eğitim programında, turizm sektöründe sürdürülebilirlik, halk sağlığı ve zararlılarla mücadele yöntemleri ele alındı.

LATUYAB Genel Müdürü Betül Çeray, programın açılışında yaptığı konuşmada, İstanbul'da bir süre önce yaşanan ve ilaçlama kaynaklı olduğu belirtilen üzücü olaylara dikkati çekti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden akademinin açılış dersinde bu konuya öncelik verilmesini talep ettiklerini dile getiren Çeray, insan sağlığına ve doğaya zarar vermeden süreçlerin nasıl yönetileceğini sektör temsilcilerine aktarmayı amaçladıklarını ifade etti.

"Hedefimiz kimyasal mücadeleyi sıfıra indirmek"

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü İbrahim Yavuz da sürdürülebilir turizmi en iyi noktaya taşımak için kurumlar arası işbirliğinin önemini vurguladı.

Otellerdeki peyzaj ve kullanım alanlarında yapılan çalışmalarda misafir memnuniyeti ve sağlığının öncelikli olduğunu aktaran Yavuz, şöyle konuştu:

"Bir otele misafir olarak gittiğimizde en iyi şekilde ağırlanmak, sağlıklı gıdaya ulaşmak ve yeşil alanlardan keyif almak isteriz. Ancak bu alanların bakımını yaparken kimyasal mücadeleyi en aza indirmek, hatta sıfıra indirerek biyolojik mücadele yöntemlerini kullanmalıyız. Akademide, 'Biyolojik mücadeleyle nasıl fayda sağlayabiliriz?' ve 'Zararlıların önüne nasıl geçebiliriz?' bunları değerlendireceğiz."

Açılış konuşmalarının ardından alanında uzman kişiler tarafından teknik sunumlar yapıldı.

Eğitimde, turizm tesislerinin peyzaj alanlarında kimyasal kullanımının azaltılması, sürdürülebilir turizm kriterleri ve biyolojik mücadele yöntemleri detaylı olarak aktarıldı. Ayrıca halk sağlığı açısından risk oluşturan zararlılara karşı alınacak önlemler ve kimyasal ürünlerin güvenli kullanımı hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Güllü, ölmeden önce patronuna anlatmış: Başıma bir şey gelirse...

Güllü, ölmeden önce iki isim vermiş: Başıma bir şey gelirse...
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni otopsi raporunda

Anne ile oğlunun ölümünü aydınlatacak rapor geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin davasında 6 yıl hapsi istenen doktor, Semanur'un ölümünde de tutuklanmış

Rojin'in ölümüne neden olan doktorun ilk vukuatı değil! Hapis yatmış
Reality şov yıldızı elektronik sigara zehirlenmesi nedeniyle kalp krizi geçirdi

Milyonlarca kişinin kullandığı şey, ünlü ismi canından ediyordu
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Rojin davasında 6 yıl hapsi istenen doktor, Semanur'un ölümünde de tutuklanmış

Rojin'in ölümüne neden olan doktorun ilk vukuatı değil! Hapis yatmış
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Bakan Fidan: Suriye'nin tekrar kaos alanı olmasına müsamaha göstermeyiz

Komşu ülkeyle ilgili çıkışı çarpıcı: Buna asla müsamaha göstermeyiz
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi

2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, halk kaçıyor
Patronların asgari ücret beklentisi belli oldu! Tablo iç açıcı değil

Patronların asgari ücret beklentisi belli oldu
-40 puanlı Yeni Malatyaspor'un stat zemini mest etti! Süper Lig takımlarında bile yok

3. Lig ekibinin stat zemini mest etti! Süper Lig takımlarında bile yok
Trabzonspor'un İrfan Can Kahveci planı

Ezeli rakip transfer için geliyor! Süper Lig'e damga vuracak imza
title