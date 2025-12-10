Antalya'da 'Sürdürülebilirlik Akademisi' çalışmaları başladı

Antalya'da, "Sürdürülebilirlik Akademisi"nin (SustainAntalya) ilk eğitim programı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Lara Turizm Yatırımcıları Birliği (LATUYAB) işbirliğinde hayata geçirilen akademinin kentteki bir otelde düzenlenen ilk eğitim programında, turizm sektöründe sürdürülebilirlik, halk sağlığı ve zararlılarla mücadele yöntemleri ele alındı.

LATUYAB Genel Müdürü Betül Çeray, programın açılışında yaptığı konuşmada, İstanbul'da bir süre önce yaşanan ve ilaçlama kaynaklı olduğu belirtilen üzücü olaylara dikkati çekti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden akademinin açılış dersinde bu konuya öncelik verilmesini talep ettiklerini dile getiren Çeray, insan sağlığına ve doğaya zarar vermeden süreçlerin nasıl yönetileceğini sektör temsilcilerine aktarmayı amaçladıklarını ifade etti.

"Hedefimiz kimyasal mücadeleyi sıfıra indirmek"

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü İbrahim Yavuz da sürdürülebilir turizmi en iyi noktaya taşımak için kurumlar arası işbirliğinin önemini vurguladı.

Otellerdeki peyzaj ve kullanım alanlarında yapılan çalışmalarda misafir memnuniyeti ve sağlığının öncelikli olduğunu aktaran Yavuz, şöyle konuştu:

"Bir otele misafir olarak gittiğimizde en iyi şekilde ağırlanmak, sağlıklı gıdaya ulaşmak ve yeşil alanlardan keyif almak isteriz. Ancak bu alanların bakımını yaparken kimyasal mücadeleyi en aza indirmek, hatta sıfıra indirerek biyolojik mücadele yöntemlerini kullanmalıyız. Akademide, 'Biyolojik mücadeleyle nasıl fayda sağlayabiliriz?' ve 'Zararlıların önüne nasıl geçebiliriz?' bunları değerlendireceğiz."

Açılış konuşmalarının ardından alanında uzman kişiler tarafından teknik sunumlar yapıldı.

Eğitimde, turizm tesislerinin peyzaj alanlarında kimyasal kullanımının azaltılması, sürdürülebilir turizm kriterleri ve biyolojik mücadele yöntemleri detaylı olarak aktarıldı. Ayrıca halk sağlığı açısından risk oluşturan zararlılara karşı alınacak önlemler ve kimyasal ürünlerin güvenli kullanımı hakkında katılımcılara bilgi verildi.