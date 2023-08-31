Antalya'da 'Süper Mavi Ay' manzaraları Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda bulunduğu ve normalden daha parlak gözlendiği 'Süper Mavi Ay'ın gökyüzünde oluşturduğu manzara Antalya'dan görüntülendi.

Antalya'da 'Süper Mavi Ay' manzaraları

ANTALYA - Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda bulunduğu ve normalden daha parlak gözlendiği 'Süper Mavi Ay'ın gökyüzünde oluşturduğu manzara Antalya'dan görüntülendi.

Aynı takvim ayı içerisinde Dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesi ile oluşan "Mavi Ay" kendisini bir kez daha gösterdi. Bu yıl 13. kez gerçekleşecek olan Dolunay ağustos ayında ikinci kez ortaya çıktı ve Antalya semaları süper mavi Dolunay'a tanıklık etti. Bazı vatandaşlar cep telefonları ile manzarayı görüntülemeye çalışırken, bazıları ise manzara eşliğinde denize girdi.