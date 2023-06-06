Antalya'da sulama kanalına düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Serik ilçesinde yaşayan Ramazan Koç (81), ayağının kayması sonucu evinin yakınında bulunan yaklaşık 2,5 metre derinliğindeki su kanalına düştü. Durumu fark eden çevredekiler, yaşlı adamı sudan çıkardı. Ancak sağlık ekipleri Koç'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Antalya'nın Serik ilçesinde sulama kanalına düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Gebiz Mahallesi'nde yaşayan Ramazan Koç (81), ayağının kayması sonucu evinin yakınında bulunan yaklaşık 2,5 metre derinliğindeki su kanalına düştü.

Durumu fark eden çevredekiler, yaşlı adamı sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Koç'un yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemenin ardından cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İşlemler sonrası ailesine teslim edilen Koç'un cenazesi, Gebiz Merkez Mezarlığı'na defnedildi.