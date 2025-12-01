Haberler

Antalya'da Suç Operasyonları: 25 Şüpheliye İşlem Yapıldı

Antalya'da gerçekleştirilen polis operasyonlarında 25 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 4 kişi tutuklandı, ele geçirilenler arasında silah, sahte banknot ve kaçak sigara da bulunuyor.

Antalya'da polis ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği operasyonlarda çeşitli suçlardan toplam 25 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 4 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent genelinde bir haftalık çalışma yürüttü.

6136 sayılı Kanuna muhalefet kapsamında 1 olayda 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı, şüpheli tutuklandı. Aramalarda 3 tabanca ve 72 fişek ele geçirildi.

Parada sahtecilik suçundan 1 olayda 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 1106 sahte banknot ele geçirildi.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet kapsamında Kepez, Aksu, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerinde düzenlenen 5 operasyonda 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 1 kişi tutuklandı.

İş yeri, depo ve adreslerde yapılan aramalarda: bin 132 paket kaçak sigara, 194 elektronik sigara, 247 çeşitli kaçak emtia, 40 kilogram tütün, 12 kaçak cep telefonu, 1 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Ayrıca aranan kişilere yönelik çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi ile ifadeye yönelik arama kaydı bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 5 kişi yakalandı.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel
