Antalya'da su basan barınaktaki 27 köpek botlar yardımıyla kurtarıldı

Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesindeki bir hayvan barınağı, aşırı yağış sonrası su baskınına uğradı. Ekipler, botlarla barınağa ulaşıp 27 köpeği kurtararak hayvanseverlere teslim etti.

Antalya'nın Serik ilçesinde su baskını yaşanan barınağa botlar yardımıyla ulaşan ekipler, 27 köpeği kurtardı.

İlçede sağanak sonrası Köprüçay Irmağı'nın debisinin yükselmesi sonucu Boğazkent Mahallesi'nde bulunan bir hayvan barınağını su bastı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

AFAD, İHH ve arama kurtarma ekipleri, botlar yardımıyla barınağa ulaştı. Ekipler, hayvanseverlerin de desteğiyle üç saat süren çalışma sonucu su basan barınaktaki 27 köpeği kurtardı.

Kurtarılan hayvanlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile hayvanseverlere teslim edildi.

Boğazkent Mahalle Muhtarı Özkan Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, akşam aldıkları ihbar üzerine harekete geçtiklerini ve ekiplerin yoğun çalışması sonucu hayvanların kurtarıldığını söyledi.

Hayvanseverlerden Seren Şahin ise su baskınını duyunca yardım etmek için bölgeye geldiğini ifade etti.

Mürüvet Kuşçu da hayvanların kurtarılmasından mutluluk duyduğunu belirtti.


Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

