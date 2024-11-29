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Antalya'da Sokak Hayvanları İçin Mama Desteği

Antalya'da Sokak Hayvanları İçin Mama Desteği
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Antalya İl Jandarma Komutanlığı, soğuk havanın etkili olduğu bölgelerde sokak hayvanlarının beslenmesi için mama bırakma çalışmalarına başladı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, soğuk havanın etkisini gösterdiği, şehir merkezinden uzak ve yüksek rakımlı bölgelerde belirlenen noktalara sokak hayvanları için mama bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, soğuk kış günlerinin başlaması nedeniyle özellikle şehir merkezinden uzak ve soğuk havanın etkisini daha çok gösterdiği yüksek rakımlı bölgelerde sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda ekiplerce belirlenen noktalara, kedi ve köpekler için mama bırakılıyor.

Ayrıca ekipler, sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu bölgelerde gerekli denetim ve kontrolleri sürdürüyor.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci - Güncel
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