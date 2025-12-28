Antalya-Doğuda kar, Antalya'da yazdan kalma sıcaklık /Haber eklendi

Haberler

Yurdun büyük bölümünde soğuk ve kar yağışı etkili olurken, Antalya'da hava sıcaklığı 15 dereceye ulaşarak sahilleri doldurdu. Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk dron ile görüntülendi.

Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı 15, deniz suyu sıcaklığı ise 20 dereceye ulaştı. Güzel havayı fırsat bilenler Konyaaltı Sahili'ne akın ederken, kimi denize girdi, kimi ise güneşlendi, bazıları da ailesiyle deniz manzarasına karşı sohbet etti. Hafta sonunu sahilde değerlendirenlerin oluşturduğu yoğunluk dron ile görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde sahil boyunca yaşanan hareketlilik dikkati çekti.

