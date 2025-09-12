Haberler

Antalya'da Sivrisinek Üremesini Önlemek İçin Temizlik ve İlaçlama Çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca'da sivrisinek ve diğer zararlılarla mücadele amacıyla kanal ve kesiklerde temizlik ve ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, çevre sağlığını koruma hedefiyle düzenli olarak bu tür çalışmalara devam edeceğini duyurdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca'da Karşıyaka ve Narenciye mahallelerini birbirine bağlayan kanalda temizlik ve ilaçlama çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Kumluca Hizmet Birimi ekipleri sivrisinek ve larvaların üreme alanı olan kanal ve kesiklerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Temizliğin ardından ilaçlama birimi bölgeyi ilaçlayarak, çevre sağlığını koruma ve zararlıların üremelerini engelledi.

Büyükşehir Belediyesis Kumluca Koordinasyon Başkanı Kerem Kaya Turan, özellikle iklim koşullarının da uygun olması nedeniyle söz konusu çalışma yapılan bölgeden vatandaşlardan yoğun şikayetler aldıklarını söyledi.

Su birikintisi olan kanal ve kesiklerin sivri sinek ve zararlıların üremelerine olanak sağladığını belirten Turan, "Kesikler, özellikle sivrisinek ve diğer zararlıların üreme alanı haline geliyor. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve daha temiz bir çevre oluşturmak için temizlik ve ilaçlama çalışmalarımızı düzenli olarak sürdürüyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
