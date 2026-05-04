Antalya'da sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, hayvancılığın yapıldığı bölgelerde halk sağlığını korumak ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların üretim verimini artırmak amacıyla ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, vektörle mücadele çalışmaları kapsamında 19 ilçede ve 614 mahallede hizmet veriyor.

Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü, sivrisinek, karasinek, hamamböceği, pire ve kemirgen gibi hastalık taşıyıcı canlıların çevre ve insan sağlığını tehdit etmeyecek seviyede kontrol altında tutulması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yürütülen uygulamalarda, Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış, hedef canlıya yönelik biyosidal ürünler kullanılıyor. Biyosidal ürün uygulayıcısı sertifikasına sahip yaklaşık 1600 saha personeliyle hizmet veriyor.

Ekipler, halk sağlığını korumanın yanı sıra hayvancılıkla uğraşan vatandaşların elde edeceği verimi artırmak amacıyla ilçelerde bulunan ahırlarda kapsamlı karasinek ilaçlama çalışması yapıyor.