Antalya'da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde yaş pasta alan bir kişi, kimliği belirsiz bir saldırganın tabancayla ateş açması sonucu yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırırken, polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Antalya'nın Serik ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Orta Mahalle Prof. Dr. Yaşar Uçar Caddesi'ndeki dükkandan yaş pasta alıp ayrılan M.K.E, yolda kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaçan silahlı saldırganın yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
Kaynak: AA / Servet Tümer