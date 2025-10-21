Antalya'da Silahlı Kavga: İki Ölü, Şüpheliler Gözaltında

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Antalya'nın Serik ilçesindeki gayrimenkul ofisinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili şüphelilerin yakalandığı açıklandı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "20.10.2025 tarihinde bazı basın yayın organlarında ilimiz Serik ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde gerçekleşen ateşli silahla kasten öldürme olayı ile ilgili haberlerin yer aldığı görülmüştür. İlimiz Serik ilçesinde sabaha karşı 05.00 sıralarında karşılıklı iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 şahsın öldürüldüğü, 2 şahsın da yaralandığı olayla ilgili; Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince derhal harekete geçilmiş, il genelinde kaçış güzergahı olarak kullanılabileceği değerlendirilen bölgelerde kapama noktaları oluşturulmuş, şüphelilerin ilimiz dışına çıkışları engellenmiş ve devamında sürdürülen istihbarat destekli detaylı çalışmalarla kısa süre içerisinde olayın tüm tarafları ve adresleri tespit edilmiştir. İlimiz merkezi ile Alanya ve Serik ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonla olaya karışan tüm şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış, olayda kullanılan 2 ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirilmiştir. Bahse konu olay hakkında çok yönlü olarak yürütülen tahkikat, Serik Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde devam etmektedir" denildi.