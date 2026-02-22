Haberler

Antalya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Antalya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, Y.N.K. isimli kişinin Y.Ö.'ye ateş açması sonucu Y.Ö. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Altındağ Mahallesi Güllük Caddesi'nde iş yeri olarak kullanılan bir apartman dairesine gelen Y.N.K. ile Y.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.N.K, Y.Ö.'ye silahla ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Y.Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Y.Ö'nün cesedi incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekipleri, kentte eğlence merkezi işlettiği öğrenilen şüpheli Y.N.K.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe
