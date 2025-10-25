Haberler

Antalya'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde Cafer G. ve Ali K. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Cafer G. tarafından ağır yaralanan Ali K. hastanede hayatını kaybetti. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.

Orta Mahalle'de Cafer G. ve Ali K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Cafer G. tabancayla ateş ederek Ali K'yi ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüpheli Cafer G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel


