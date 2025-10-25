Antalya'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.

Orta Mahalle'de Cafer G. ve Ali K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Cafer G. tabancayla ateş ederek Ali K'yi ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüpheli Cafer G'yi yakalamak için çalışma başlattı.