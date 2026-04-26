Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahile akın etti

ANTALYA'da 25 dereceyi bulan hava sıcaklığı ile sahilde yazı aratmayan görüntüler oluştu. Sabah erken saatlerde Konyaaltı Sahili'ne gelenler, Akdeniz'in mavi sularında serinledi.

Kentte hava sıcaklığı 25, nem oranı 64, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece ölçüldü. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler sahile akın etti. Kimi denize girip serinlerken, kimi sahilde güneşlenmeyi tercih etti. Özellikle su sporlarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, kürek ve ayakta sörf (Sub) ile eğlenceli vakit geçirdi. Kimi ise sahil bandında yürüyüş ve spor yaptı. Sezon öncesinde yaşanan yoğunluk dikkati çekti.

