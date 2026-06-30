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Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu

Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu
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Antalya'da hava sıcaklığının 40,8 dereceye ulaştığı kavurucu sıcakta vatandaşlar ve turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girerek serinlemeye çalıştı. Kayalıklardan atlayan gençler eğlenirken, bazıları gölgelik alanlarda sıcaktan korundu.

Antalya'da etkili olan sıcak havadan bunalanlar, sahillerde zaman geçirdi, denize girerek serinlemeye çalıştı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, kentte hava sıcaklığı gün içinde en yüksek 40,8, deniz suyu sıcaklığı 27 derece ve nem oranı ise yüzde 26 olarak ölçüldü.

Sıcak havadan bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinden denize girerek serinlemeye çalıştı.

Bazı tatilciler denizde vakit geçirirken bazıları ise şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih etti. Varyant bölgesinde çok sayıda genç, bölgede bulunan kayalıklardan denize atlayarak eğlendi.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi de parklardaki palmiye ağaçları altındaki gölgelik alanlarda sıcaktan korunmaya çalıştı.

Sıcak hava nedeniyle kentteki bazı meydan, cadde ve sokakların boş kaldığı, bazı vatandaşların tedbir için şemsiye kullandığı dikkati çekti.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur
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