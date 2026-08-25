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Antalya'da aşırı sıcak ve nem sahilleri doldurdu

Antalya'da aşırı sıcak ve nem sahilleri doldurdu
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Antalya'da 35 derece hava, 32 derece deniz suyu ve yüzde 74 nem ile bunaltıcı sıcaklar yaşanıyor; turistler ve kent sakinleri Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde serinlemeye çalışıyor, bazıları su sporları yapıp denize atlarken, bazıları da gölgelik alanlarda dinleniyor.

Antalya'da etkisini sürdüren sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle serinlemek isteyen turistler ile kent sakinleri, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 35 derece, deniz suyu sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 74'e ulaştı.

Nem dolayısıyla hava sıcaklığının daha yüksek hissedildiği kentte, tatilciler ve kent sakinleri, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinden denize girip, serinlemeye çalıştı.

Bazı tatilciler denize girerek serinlemeye çalışırken, bazıları plajlarda güneşlenmeyi tercih etti. Bazı tatilciler ise yelkenli ve deniz paraşütü gibi su sporları yaparak vakit geçirdi.

Kayalık alanlardan denize atlayanlar da oldu.

Bazı vatandaşlar ise park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda dinlenerek sıcak havadan korunmaya çalıştı.

Öte yandan, Varyant seyir noktasına gelen vatandaşlar, Akdeniz manzarasını ve sahillerdeki hareketliliği izledi.

Kaynak: AA
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