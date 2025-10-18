Antalya'da Seyir Halindeki Traktörde Yangın Çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki traktörde bulunan saman balyaları yandı.

Akçaalan Mahallesi Sanayi mevkisinde H.D'nin idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktörün üzerindeki saman balyaları, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Alevleri gören sürücü, römorku traktörden ayırdı.

Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken saman balyaları tamamen yandı.