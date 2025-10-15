Antalya'da 'Sessizliğin Bedeli Gazze' Söyleşisi Gerçekleşti

Antalya Bilim Üniversitesince düzenlenen "Sessizliğin Bedeli Gazze" söyleşisinde, Filistin ve Gazze'de yaşanan insanlık dramı, ateşkes anlaşması ile medya ve sanat camiasının bu konuda yapması gerekenler konuşuldu.

Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, Bahadır Emre Bozkurtlar moderatörlüğünde Antalya Bilim Üniversitesi Döşemealtı Kampüsü Konferans Salonu'ndaki söyleşide, "Sanatın Şahitliği Empati ve Toplumsal Hafıza" başlıklı konuşma yaptı.

Gazze'de unutulan soykırımın tekrarlandığını belirten Türkoğlu, "Türk ve Müslüman olmak, Anadolulu olmak, bu toprakların insanı olmanın bir bedeli var. 'Türk beklenendir' meselesi var. Dünyanın her tarafında hatırasını ve izini bıraktığımız dedelerimiz vesilesiyle mutlaka bir çeşme, cami ve yardım faaliyeti bıraktığımız insanlarda çok hoş hatıramız var. Ama bugün geldiğimiz noktada Müslüman olmaktan utanç duyan, Türk olmakla alakasını kesmiş, 'aman yanlışlıkla Müslüman oluruz' diye sanat camiası korkuyor. Bu utancı hep beraber izliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkoğlu, Gazze'de yaşanan zulme ses çıkarmayan sanat camiasından bazı isimlere kırgın olduğunu, bunu da sosyal medyadan yazdığı bir mektupla ilettiğini belirterek, sanat camiasından topyekun güçlü, gür bir ses duymamanın utancını yaşadığını dile getirdi.

"Orta Doğu coğrafyasında ve Müslüman olmanın bedelini ödüyoruz"

Gazeteci Özlem Doğan da "Sahadan Tanıklık, Doğrulama, Dezenformasyonla Mücadele" başlıklı konuşmasında, Filistin'e gittiğinde, İsrail güçlerinin Müslümanlara camilerde ibadet etmesine izin vermediğini söyledi.

Mescid-i Aksa'nın içindeki müzede Hürrem Sultan'ın gönderdiği yemek çizelgesi ve Topkapı Sarayı'ndan gönderilen kazanların olduğunu belirten Doğan, bu son kalıntıları da İsrail güçlerinin yok etmeye çalıştığını ifade etti.

Bugünkü soykırımın benzerinin daha önce Irak'ta, Suriye'de, Bosna Hersek'te izlendiğini anlatan Doğan, "Biz Orta Doğu coğrafyasında olmanın ve Müslüman olmanın bedelini ödüyoruz. Gazze de bu bedeli ödüyor. Aktörler değişmiyor. Yanına başka soykırımcı aktörler ekleniyor." diye konuştu.

Doğan, boykot listesindeki bazı yiyecek ve giyim markalarının "nasılsa bizim başımıza gelmez" düşüncesiyle Türkiye'de boykot edilmediğini belirterek, bu konuya ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından, üniversitenin genel sekreter yardımcısı Adalet Kulaksız, Türkoğlu ve Doğan'a plaket takdim etti.