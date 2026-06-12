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Seramik dükkanındaki yangını itfaiye söndürdü

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Antalya Muratpaşa'da bir seramik dükkanının bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında seramikler zarar gördü, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANTALYA'da seramik dükkanının bahçesinde çıkan ve seramiklerin de zarar gördüğü yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, dün saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerindeki seramik dükkanının bahçesinde meydana geldi. Bahçede yer alan ve üst üste konulan seramiklerin bulunduğu yerden alevler ve dumanların yükseldiğini gören iş yerindeki gece görevlisi durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibi alevlere müdahale ederek söndürme çalışmalarına başladı. Ekipler, seramiklerin alt kısmında bulunan paletlerin de yanmasından kaynaklı söndürme çalışmalarının ardından forklitle seramikleri yerinden kaldırttı. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangının çıkışıyla ilgili inceleme ve çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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