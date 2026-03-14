Antalya'da Şehit Aileleri ve Gazilere İftar

Güncelleme:
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit aileleri ve gaziler için geleneksel iftar programı gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen iftar programına Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, şehit aileleri, gaziler ile emniyet mensupları katıldı.

Vali Şahin, programdaki konuşmasında, İl Emniyet Müdürlüğü ev sahipliğinde kurulan bu sofranın büyük bir aile buluşması niteliği taşıdığını belirtti.

Şehit aileleri ve gazilerin milletin en kıymetli değerleri olduğunu kaydeden Şahin, devletin her daim yanlarında olduğunu dile getirdi.

Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu ise ramazan ayının dayanışma ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği müstesna bir zaman dilimi olduğunu vurguladı.

Aynı sofrada buluşmanın ve gönülleri birleştirmenin huzurunun hissedildiğini dile getiren Zaimoğlu, "Ay yıldızlı bayrağımızın göklerde dalgalanmasında ve ezanlarımızın semaya yükselmesinde şehitlerimizin ve gazilerimizin eşsiz cesareti bulunmaktadır. Şehit ailelerimiz sabır ve metanetleriyle milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahipken, kahraman gazilerimiz ise fedakarlıklarıyla bizlerin onur kaynağıdır." dedi.

Kaynak: AA / Gülsem Adam
Trump: Hürmüz Boğazı'nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek

Trump "Hürmüz Boğazı" için gözünü kararttı: Çok yakında...
Galatasaray taraftarından, Lucas Torreira için özel pankart

Bu kez de Torreira'yı ağlattılar
5 ay için 590 bin TL maaşla çoban ilanı sosyal medyada gündem oldu

"Beni bul abi!" dedirten ilan: Sınırsız ikram, mobil Wi-Fi ve dev maaş
Bakan Fidan: İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması tehlikeli bir adımdır

Bakan Fidan'dan İsrail'e sert tepki: Tehlikeli bir adım
ABD'li bir şirket ''İran Dünya Kupası'nda olmalı'' diyen Honda'nın reklam anlaşmasını iptal etti

ABD, İran'ı savunan Japon'a cezayı kesti! Cevabı çok manidar oldu
Hande Ataizi'nden Hülya Avşar'ın dizisine sert eleştiri: Dizi berbat

Bu sözler kavga çıkarır! Hülya Avşar'ın dizisine demediğini bırakmadı
İlber Ortaylı'nın defnedileceği yerin anlamı büyük

Defnedileceği yerin anlamı büyük! En güçlü padişahla yan yana