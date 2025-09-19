Antalya'da Sazlık Alanda Çıkan Yangın Korkutuyor

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kırcami Mahallesi'ndeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler yerleşim yerleri ve seralara yaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler, bazı sera ve bahçelerde hasara neden oldu. Yalı Caddesi'nde bulunan 2 katlı bir ev alevler nedeniyle kullanılamaz hale geldi, bir iş yerinde de hasar oluştu.

Dumandan etkilenen bazı vatandaşlar ambulanslarda tedavi edildi, bazıları çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Alevler, arı kovanları ve tarım aletlerinin bulunduğu bazı depolarda da hasara yol açtı.

Bölge sakinleri yangın söndürme çalışmalarına katılan ekiplere destek oluyor. Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'nın da destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.